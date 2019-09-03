Эксперт оценил решение Лукашенко закрыть границы с Украиной
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Член комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Украиной. Об этом сообщает Nation News.
По его словам, усиление режима контроля на южной границе с Украиной – логичный шаг.
«Мы видим на территории Украины продолжающийся конфликт, туда поступает большое количество оружия», — добавил эксперт.
Также он отметил, граница – горячая точка на карте Белоруссии, поэтому решение Лукашенко, это естественный шаг.
Ранее Лукашенко заявил о вынужденном закрытии границ с Украиной из-за оружия.