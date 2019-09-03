Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины внесла изменение в Конституцию, приняв закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

При необходимом минимуме в 300 голосов, решение поддержали 373 парламентария.

Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что на первом заседании нового созыва Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.