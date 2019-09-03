Пенс обвинил Россию в желании испортить отношения США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Россия пытается испортить партнёрские отношения Вашингтона и Варшавы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пенса, Москва пытается разрушить американо-польский альянс посредством своих газовых и нефтяных ресурсов. При этом вице-президент уверен, что Варшава, как и Вашингтон, придерживается твердой позиции относительно укрепления энергетической безопасности и независимости.

«Учитывая попытки вмешательства в выборы в Европе и по всему миру, мы должны оставаться бдительными относительно намерений и тех шагов, которые предпринимает Россия», — заявил Пенс в ходе пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

Американский вице-премьер также отметил, что Москва не сможет осуществить свой «план», так как союзнические отношения между Вашингтоном и Варшавой являются самыми крепкими в истории.

«Несмотря на провокации, Польша и США никогда не будут разделены, потому что мы не просто союзники, мы - семья», — резюмировал Пенс.

Ранее сообщалось, что президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций.