Зеленский пообещал депутатам сохранение иммунитета при снятии неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депутаты Верховной Рады не будут нести ответственность за политические решения и голосования при снятии неприкосновенности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, депутаты не будут подвергаться уголовному преследованию за политические решения, за голосования или любые политические и публичные выступления.

Во вторник, 3 сентября, Верховная рада приступила к окончательному рассмотрению законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно снятия неприкосновенности с депутатов украинского парламента.

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел внести в конституцию Украины норму об импичменте президента.