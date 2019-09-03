Путин назвал отношения между Россией и Монголией братскими

Президент России Владимир Путин назвал отношения между народами России и Монголии братскими, сообщает РИА «Новости».

На переговорах с президентом Монголии Путин отметил, что в свое время Советский Союз поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, Монголия ответила тем же во время Великой Отечественной войны.

По его словам, отношения двух стран развивались самым наилучшим образом.

Президент Монголии отметил, что рад видеть российского лидера в Улан-Баторе.

Переговоры Путина с Баттулгой проходят в Государственном дворце, в юрте, установленной на пятом этаже. Войлочная юрта является традиционным жилищем в Монголии.