Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма

Экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд, передает RT.

Такую цифру назвал экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Он также заявил, что идея блокады была крайне ошибочной, так как с самого начала было очевидно, что она принесет убытки украинской стороне, и станет прибыльной для Москвы.

«Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины», — пояснил он.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма.

Он пояснил, что из-за блокады фермеры не получили сотни миллионов рублей прибыли.