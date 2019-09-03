Украинского политолога выгнали из студии «России 1» за брань в адрес СМИ

Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал из студии украинского политолога Вячеслава Ковтуна после того, как тот позволил себе нецензурную брань в адрес немецких СМИ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что конфликт разгорелся на программе «Кто против?». Главред немецкого журнала World Economy Александр Сосновский комментировал ситуацию с поставками немецкого оружия на Украину и заявил, что слова политолога Ковтуна расходятся с сообщениями СМИ Германии.

Такой комментарий вызвал резкую реакцию Ковтуна

«Да пошла она в ...., эта немецкая пресса», — выкрикнул он.

Телеведущий сразу же показал политологу красную карточку и призвал того уйти из студии.