Экс-президент Крыма пришел в сознание после инсульта

Первый президент республики Крым Юрий Мешков пришел в сознание после перенесенного инсульта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на депутата Рады республики Крым второго созыва (1994–1998) Вадима Мордашова.

Как сообщается, Мешкова предварительно вывели из состояния искусственной комы.

Также стало известно, что экс-президент республики пока не в состоянии говорить.

Уточняется, что мужчина отвечает морганием глаз.

Ранее дочь бывшего крымского президента Марианна Мешкова назвала причину его инсульта.