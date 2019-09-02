Новый украинский премьер сделал комплимент Порошенко
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Украинский премьер Украины Алексей Гончарук сделал комплимент бывшему лидеру страны Петру Порошенко. Об этом сообщает «112 Украина».
Премьер сказал, во времена правления Порошенко в стране проводились правильные реформы и Украина двигалась в правильном направлении.
«Последние 5 лет страна двигалась в правильном направлении, но очень медленно», — добавил Гончарук.
Однако он подчеркнул, что в будущем реформы на Украине будут еще эффективнее.
Гончарук стал премьер-министром Украины 29 августа.
Ранее сообщалось, что новый премьер Украины прокатился на самокате по зданию правительства.