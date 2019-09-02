Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По признанию главы республики, он всегда хотел таким способом передвигаться на работу.

В свою очередь Зеленский ранее обещал украинскому народу ездить на работу на велосипеде.

Лукашенко отмечает, что по данной причине он отказался от использования велосипеда. Лидер Белоруссии не хотел, чтобы между двумя президентами проводили параллель.

«Но все испортил Зеленский», — прокомментировал Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал Украину «общей бедой».