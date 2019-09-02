Путин раскритиковал назвавшую россиян быдлом и бичами чиновницу

Российский президент Владимир Путин отреагировал на ситуацию с иркутской чиновницей Ириной Алашкевич, которая назвала жертв паводка в регионе «бичами» и «быдлом». Об этом сообщает сайт irk.ru.

Путин отметил, что, если эта информация является правдой, то 9чиновница — нехороший человек.

Также он подчеркнул, что она заслуживает того, чтобы о ней говорили с использованием нецензурных слов.

«Не хочу выражаться нецензурными выражениями, но она этого заслуживает», — добавил Путин.

После этого он обратился к губернатору Иркутской области Сергею Левченко и попросил принять решение на ее счет.

До этого стало известно, что аудиозапись, на котором женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков, появился в Сети в августе. В описании к видео было указано, что голос принадлежит Алашкевич.

Ранее сообщалось, что иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией.