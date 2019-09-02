Президент США Дональд Трамп отправился в гольф-клуб после отмены поездки в Польшу, где он должен был посетить мероприятия в честь 80-летней годовщины начала Второй мировой войны. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, визит в польское государство американский лидер отменил из-за приближающегося к побережью Соединенных Штатов урагана «Дориан». Тем не менее, после заявления об отмене поездки Трамп был замечен в гольф-клубе. При этом пресс-служба Белого дома отметила, что президент каждый час получает информацию от урагане.

Ранее отмечалось, что ураган «Дориан» достиг Багамских островов.