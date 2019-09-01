Захарова ответила Польше на решение не звать РФ на годовщину начала войны

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на отказ польской стороны звать Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. О своем мнении она написала в фейсбуке.

Захарова удивилась, когда узнала, что замглавы МИД Польше Шимон Шинковский вель Сенк сказал, что российскую сторону не пригласили, так как она не заинтересована в сохранении «духа исторической правды».

По словам Захаровой, эта причина Варшавы является глупым поводом, чтобы не приглашать страну на мероприятия.

«В настолько глупое положение официальная Варшава давно себя не загоняла», — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что в Польше назвали причину неприглашения России на годовщину Второй мировой.