Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал главу своего офиса Андрея Богдана. Сделал он это в интервью, передает Strana.ua.

По словам Зеленского, Богдан нетерпеливый и не может «угомониться». Зеленский рассказал, что постоянно останавливает главу своего офиса, когда тот, что-то начинает делать.

«Я ему говорю: что ты постоянно выставляешь в инстаграм? Что ты за человек, куда ты полез к журналистам, почему ты с ними ссоришься?», — добавил Зеленский.

Также президент Украины признался, что его помощник не может на него влиять. Несмотря на все это Богдан разбирается в политике, подчеркнул Зеленский.

Ранее Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости.