Зеленский пообещал обнародовать «громкую историю» о финансировании партии Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что информация о финансировании партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», политсовет которой возглавляет Виктор Медведчук, будет обнародована. Об этом передает телеканал «1+1».

По словам украинского лидера, на данный момент существуют большие вопросы по поводу того, является ли «Оппозиционная платформа» партией Медведчука или временным объединением.

Зеленский также отмечает что есть большие вопросы по источнику финансирования этой партии.

Президент Украины сообщает, что обладает информацией об объемах средств и о том, откуда и из какой страны они поступают.

«Это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится», — заявил Зеленский.