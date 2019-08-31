Путин поспорил с Кадыровым и победил

Российский президент Владимир Путин поспорил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым о том, какая самая красивая мечеть в мире, и победил. О том, как прошла их встреча рассказывается на сайте Кремля.

Спор Путина и Кадырова начался после того, как президент спросил у чеченского лидера про недавно открывшуюся мечеть в Шали. Глава государств захотел узнать, является ли она самой большой в мире. В ответ на это Кадыров ответил утвердительно, добавив, что она еще и самая красивая на планете. Однако Путин с ним не согласился.

«Самая красивая в мире — это в Петербурге», — подчеркнул Путин.

После такого заявления Кадыров не стал спорить с президентом России.

Ранее сообщалось, что Путин пообещал Кадырову посетить Чечню.