Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что США не имеют права вмешиваться во внутренние и внешние дела Киева и влиять на отношения Украины с другими странами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, власти Китая никогда не вмешивались в дела Украины и не просили ее сделать выбор между КНР и Соединенными Штатами.

«И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины», — отметил Ду Вэй.

Он также добавил, что помощник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время своего визита в Киев проявил интерес к сотрудничеству между Китаем и Украиной в сфере военных технологий,

Посол подчеркнул, что сотрудничество такого типа является важной составляющей делового взаимодействия между китайской и украинской сторонами.

Ранее сообщалось, что в США подозревают Трампа в попытках заставить Украину помочь ему переизбраться.