Зеленский предложил дать украинцам право вносить законопроекты

Глава Украины Владимир Зеленский предложил внести поправки в конституцию страны, согласно которым украинцы наделяются правом вносить законопроекты. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно тексту документа, правом законодательной инициативы должны в том числе обладать граждане Украины.

Как отмечается, на настоящий момент данным правом обладают президент, депутаты Рады, а также кабинет министров.

Уточняется, что реализация данного права украинцами будет регулироваться отдельным нормативным актом.

Ранее сообщалось, что Зеленский захотел внести в конституцию Украины норму об импичменте президента.