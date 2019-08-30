В США следят за ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии

Официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус сообщила, что Соединенные Штаты Америки следят за ситуацией на границе Грузии и Южной Осетии.

Она призвала Россию повлиять на происходящее, чтобы не допустить эскалации.

Ортагус также призвала все стороны, участвующие в конфликте, решать проблемы с учетом механизмов Женевских дискуссий и урегулировать ситуацию мирным образом.

Уточняется, что в Южной Осетии заявили, что правоохранительные органы Грузии возвели блокпост на ее территории, однако в Тбилиси утверждают, что строительство осуществляется на территории их государства.

Ранее МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии.