Арестован экс-министр финансов Армении

Суд в Ереване арестовал бывшего министра финансов Армении Гагика Хачатряна, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал его адвокат Ерем Саркисян.

Уточняется, что он арестован в рамках уголовного дела о растрате в особо крупных размерах.

Как сообщается, Хачатрян был задержан Службой национальной безопасности 27 августа по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшим по неосторожности тяжкие последствия, и растрате имущества в особо крупных размерах.