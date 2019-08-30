США прекратят безвизовый въезд россиян на Гуам

США планируют прекратить безвизовый въезд для граждан России на Гуам и Северные Марианские острова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на уведомление, опубликованное министерством внутренней безопасности в федеральном реестре.

Отмечается, что МВБ Соединенных Штатов Америки позволяло безвизовый въезд на территорию этих островов гражданам Российской Федерации, рассматривая каждый случай в отдельности. Как правило, разрешение на въезд получали россияне, целью которых являлось временное пребывание на Гуаме или Северных Марианских островах в случае, если путешествующий отвечал определенным критериям.

Сейчас же МВБ планирует прекратить эту практику.

Уточняется, что граждане России по-прежнему могут подавать заявление на въезд, однако министерство будет предоставлять разрешение только в том случае, если причины для въезда будут носить срочный гуманитарный характер или же нести значимую общественную пользу.

Ранее Россия закрыла въезд в страну десяткам граждан Канады.