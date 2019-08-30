Зеленский захотел внести в конституцию Украины норму об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести в конституцию норму, позволяющую парламенту объявить импичмент главе государства в случае госизмены, передает РИА «Новости».

Подобная мера также будет предусмотрена за ряд иных преступлений.

Ранее Владимир Зеленский оценил первые 100 дней, которые он провел в должности президента.

По его словам, он оценивает свою работу критически, и считает эти дни «тихой прогулкой».