Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал намерение США и Франции пригласить Россию на следующий саммит «Большой семерки в 2020 году, который состоится в одном из американских городов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телефонные переговоры украинского лидера с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите. Поделился опасениями лидер Украины с Макроном.

Кроме того, он поддержал лидеров стран-участниц саммита G7 в Биаррице, которые выступили против возвращения России в клуб.

Украинские лидер считает, что о восстановлении членства Российского государства не может идти речи до тех пор, пока существуют кризис в Донбассе и «оккупация Крыма».

Президент Франции в свою очередь подтвердил намерение провести встречу в нормандском формате в скором времени.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе.