Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве, пишут СМИ

В аэропорту Киева «Жуляны» в скором времени должен приземлиться самолет с заключенными, переданными российской стороной в рамках обмена. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно неподтвержденным данным, самолет должен встретить президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что корреспондент местного телеканала заявил, что кроме репортеров в аэропорту никого нет.

Кроме того, ни российская, ни украинская сторона не признали эту информацию.

Ранее адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский до сих пор не помиловал граждан России, которых страны планируют обменять.