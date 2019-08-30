Зеленский не помиловал россиян для обмена с РФ, заявил адвокат

Адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский до сих пор не помиловал граждан России, которых страны планируют обменять. Об этом сообщает РИА «Новости».

Журналисты спросила у Рыбина, делал ли Зеленский заявление о помиловании. Адвокат ответил отрицательно.

Ранее он опроверг информацию о завершении обмена между Украиной и Россией.

Стоит отметить, что разговоры об обмене заключенными между Россией и Украиной начались недавно. Ни одна из сторон пока не может назвать точную дату возвращения задержанных на Украине россиян на родину. По некоторым данным, обмен может завершиться в пятницу, 30 августа.