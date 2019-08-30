Адвокат опроверг информацию о завершении обмена между Украиной и Россией

Адвокат Валентин Рыбин заявил, что информация о завершении процесса обмена заключенными между Россией и Украиной является недействительной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, обмен еще не завершен.

«Это фэйк», — заявил Рыбин.

В настоящее время процесс обмена между странами продолжается.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что Россия и Украина еще не завершили обмен удерживаемых лиц в странах друг друга.