Адвокат опроверг информацию о завершении обмена между Украиной и Россией
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Адвокат Валентин Рыбин заявил, что информация о завершении процесса обмена заключенными между Россией и Украиной является недействительной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, обмен еще не завершен.
«Это фэйк», — заявил Рыбин.
В настоящее время процесс обмена между странами продолжается.
Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского сообщили, что Россия и Украина еще не завершили обмен удерживаемых лиц в странах друг друга.