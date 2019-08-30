СМИ: удерживаемых передадут из аэропорта в больницы Украины

В аэропорту Киева не будет официальной встречи политзаключенных. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источника в командовании Вооруженных сил Украины.

Как отмечается, политзаключенных, которых Россия обменяла на своих граждан, придерживаемых украинской стороной, сразу по приезде направят в больницу.

При предыдущих случаях украинских политузников направляли в «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» Государственного управления делами Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе украинского президента Владимира Зеленского опровергли данные о завершение обмена между Россией и Украиной.