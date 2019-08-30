В США подозревают Трампа в попытках заставить Украину помочь ему переизбраться

Американский конгрессмен Брэд Шерман заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытается заставить украинскую сторону косвенно помочь ему продлить свое время пребывания на посту лидера страны в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Трамп использует множество способов на пути достижения цели. В частности, как считает конгрессмен, президент прибегает к дискредитации своего соперника в предвыборной гонке — бывшего вице-президента Джо Байдена. Во-первых, на Украине ведется расследование и Трампа надеется, что оно дискредитирует Байдена. Также он хочет получить поддержку российской стороны, заморозив $250 млн военной помощи Украине.

«Он хочет, чтобы Украина навредила Байдену так же, как Россия навредила Хиллари Клинтон на выборах 2016 года», — отметил Шерман.

Ранее дипломаты США вновь обвинили Россию во «вмешательстве».