Депутаты Рады предварительно одобрили снятие депутатской неприкосновенности

Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает УНН.

Как отмечается, в настоящее время 80 статья основного закона предполагает, что народных депутатов нельзя без согласия парламента привлечь к уголовной ответственности.

«Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах»,— говорится в материале.

Уточняется, что исключением будет ответственность за клевету и оскорбления. За изменение статьи проголосовали 363 человека, один воздержался, тех, кто проголосовал против, не было.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины утвердили новый состав кабинета министров, который предложил новоизбранный премьер Алексей Гончарук.