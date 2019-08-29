Депутаты Рады утвердили новый состав кабмина
Депутаты Верховной рады Украины утвердили новый состав кабинета министров, который предложил новоизбранный премьер Алексей Гончарук. Об этом передает РИА «Новости».
Отмечается, что при необходимом минимуме в 226 голосов решение поддержали 281 депутат.
Как стало известно, министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства стал Тимофей Милованов. Назначение на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции получил дипломат и бывший полпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Министром финансов снова назначили Оксану Маркарову. Свой пост главы МВД сохранил Арсен Аваков.
Кроме того, министром образования и науки избрали Анну Новосад.
Также отмечается, депутатов, вошедших в новый состав правительства, парламентарии досрочно лишили мандатов. В связи действующим украинским законодательством такие депутаты не могут совмещать должности.