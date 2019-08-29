Депутат от партии Тимошенко избрана вице-спикером Рады Украины

Вице-спикером Верховной Рады Украины нового созыва стала депутат от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» Елена Кондратюк. Об этом передает РИА «Новости».

Как стало известно, поддержку ей оказали 290 парламентариев.

Сообщается, Кондратюк преодолела необходимый минимум в 226 голосов.

Отмечается, что Кондратюк стала депутатом Рады еще в 2007 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру юриста и замглавы своего Офиса Алексея Гончарука на пост премьера страны.