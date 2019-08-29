Зеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины

Украинский президент Владимир Зеленский определился с министрами обороны и иностранных дел. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Зеленского, на должность главы минобороны Украины подойдет его внештатный советник, экс-руководитель проектного офиса реформ минобороны Андрей Загороднюк.

На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко. Также Зеленский предложил Ивана Баканова на пост главы Службы безопасности Украины.

Известно, что эти проекты постановления он направил в парламент на рассмотрение.

Ранее сообщалось, что Зеленский выбрал премьера Украины.