Зеленский выбрал премьера Украины

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выбрал будущего премьера страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Зеленского в парламенте Руслана Стефанчука.

Как отмечается, Зеленский выдвинул кандидатуру юриста и замглавы своего Офиса Алексея Гончарука. По словам Стефанчука, это предложение он отправил на рассмотрение в Раду.

Ранее СМИ писали, что Зеленский определился с кандидатурой премьера.

До этого момента пост премьер-министра занимал Владимир Гройсман, который был утвержден предыдущим президентом страны Петром Порошенко.