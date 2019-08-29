Адвокат назвал число обмениваемых с Украиной россиян

Адвокат Валентин Рыбин рассказал, что в обмене заключенным между российской и украинской стороной могут поучаствовать 12 россиян, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что точные сроки обмена удерживаемых сторонами лиц пока неизвестны. Адвокат заявил, что дата обмена постоянно назначается и переносится. По его словам, обмен точно не сможет произойти, пока Украина не выполнит все юридические тонкости со своей стороны.

«Украина не все юридические формальности еще выполнила», — добавил Рыбин.

Он подчеркнул, что точных сведений о числе задержанных на Украине россиян нет. Вероятно, их сотни. Но в ближайшем обмене, возможно, поучаствуют 12 россиян, которых причастны к событиям на юго-востоке Украины, либо были задержаны украинскими властями по подозрению в причастности к госизмене.

Ранее адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной.