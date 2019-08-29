Bloomberg оценил жесткую игру Джонсона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/753/12589753/RTX714SJ-pic905-895x505-21836.jpg">

Связанные с Brexit разборки становятся более грязными. Решение британского премьера Бориса Джонсона о приостановке деятельности парламента знаменует собой эскалацию враждебных действий, передает Bloomberg.

Отмечается, что так Джонсон не только повысил вероятность Brexit без сделки, но и бросил вызов оппозиции по поводу проведения всеобщих выборов. План Джонсона связан с риском беспрецедентного конституционного кризиса. Сторонники премьер-министра Британии объясняют его решение тремя ключевыми моментами. Первый заключается в том, что это стандартная процедура; второй связан с учетом результатов референдума 2016 года, которым склонен препятствовать парламент; третья причина предполагает, что это поможет правительству страны в переговорах с ЕС. Решение Джонсона является чрезвычайным и едва ли вписывается в нормальный ход вещей.

Согласно материалу, Джонсон толкает своих оппонентов к объявлению вотума недоверия и стремится превратить в козлов отпущения ЕС, не желающий менять условия соглашения, и парламент за игнорирование воли народа. В политическом смысле происходящее может иметь смысл, поскольку поможет политику одержать верх над противниками. Однако своими действиями премьер мог высвободить силы, которые не сможет контролировать. Издание замечает, что стремление Джонсона обойти парламент страны сделало некогда стабильный орган беспомощным.