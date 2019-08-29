Адвокат: обмен заключенными между Украиной и РФ не состоится 29 августа
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Российская сторона и Украина не будут обмениваться заключенными 29 августа, сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА «Новости».
По его словам, обмен в четверг, 29 августа, стопроцентно не состоится.
«Не сегодня», — подчеркнул Рыбин.
Стоит отметить, что адвокат не стал рассказывать о других подробностях обмена.
Ранее сообщалось, что адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной.
До этого он утверждал, что Киев внес в списки на обмен с Россией по формуле «33 на 33» трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться.