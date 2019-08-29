Адвокат: обмен заключенными между Украиной и РФ не состоится 29 августа

Российская сторона и Украина не будут обмениваться заключенными 29 августа, сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА «Новости».

По его словам, обмен в четверг, 29 августа, стопроцентно не состоится.

«Не сегодня», — подчеркнул Рыбин.

Стоит отметить, что адвокат не стал рассказывать о других подробностях обмена.

Ранее сообщалось, что адвокат объяснил перенос обмена заключенными между Россией и Украиной.

До этого он утверждал, что Киев внес в списки на обмен с Россией по формуле «33 на 33» трех граждан, которые были ранее освобождены, поэтому списки будут меняться.