Эксперт прокомментировал встречу Путина с врио курского губернатора

Член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков прокомментировал встречу Владимира Путина с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

«Я бы хотел бы отметить ряд моментов, о которых врио губернатора рассказал президенту.

Во-первых, это успехи в аграрном производстве. Он (Старовойт. — «Газета.Ru») рассказал, что по зерновым регион приблизится к урожаю в пять миллионов тонн зерновых.

Во-вторых, речь зашла об увековечивании памяти Даниила Гранина на курской земле, откуда он родом. Эта тема вызвала большой интерес у президента.

Также обсуждалось, что проекты, связанные с историей нашего края, дадут старт другим преобразованиям. Поэтому президент особенно акцентировал вопрос о подготовке к празднованию 1000-летнего юбилея столицы Курской области.

Еще один важный момент, и его удалось подчеркнуть врио губернатора Старовойту, это и слаженная работа в регионе над национальными проектами, и реализация майского суперуказа, и поддержка курса со стороны самых разных слоев населения», — резюмировал эксперт.