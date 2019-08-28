В МИДе Германии оценили освобождение Вышинского

Председатель МИД Германии Мария Адебар оценила освобождение из-под стражи в Киеве журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, это действие — шаг в направлении свободы слова, которая ценится в ФРГ.

Также Адебар отметила, что МИД Германии внимательно наблюдал за делом Вышинского.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствует решение украинского суда об изменении меры пресечения главреду «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому.