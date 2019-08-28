НАБУ допросило главу офиса Зеленского, сообщили СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило главу офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, допрос проводился по делу о взятке в размере $20 млн, которую ему якобы предложили в интересах киевского мэра Виталия Кличко.

«Он был в НАБУ на допросе», — отметил собеседник агентство.

Он уточнил, что допрос состоялся еще на прошлой неделе.

До этого Богдан заявил, что в интересах Кличко ему предложили взятку в $20 млн. По его словам, его попросили сделать так, чтобы Кличко остался на посту мэра Киева.

После его заявлений киевский мэр обратился в НАБУ с просьбой завести дело, что и было сделано.

Ранее Кличко дал показания по делу о взятке главы офиса Зеленского.