НАБУ допросило главу офиса Зеленского, сообщили СМИ

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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
РИА «Новости»

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) допросило главу офиса президента Украины Андрея Богдана. Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, допрос проводился по делу о взятке в размере $20 млн, которую ему якобы предложили в интересах киевского мэра Виталия Кличко.

«Он был в НАБУ на допросе», — отметил собеседник агентство.

Он уточнил, что допрос состоялся еще на прошлой неделе.

До этого Богдан заявил, что в интересах Кличко ему предложили взятку в $20 млн. По его словам, его попросили сделать так, чтобы Кличко остался на посту мэра Киева.

После его заявлений киевский мэр обратился в НАБУ с просьбой завести дело, что и было сделано.

Ранее Кличко дал показания по делу о взятке главы офиса Зеленского.