Касамара рассказала об отношении к Илье Яшину

Кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара рассказала, как относится к своим оппонентам, в том числе незарегистрированному кандидату Илье Яшину.

«Я на самом деле думала, как же расшевелить москвичей, поэтому, когда я понимала, что у меня будут конкуренты такие как Илья Яшин, то я искренне хотела, чтобы Илья продолжал избирательную гонку, чтобы его зарегистрировали», — говорит она.

По словам Касамара, люди проявляют интерес к выборам, когда есть какая- то драма.

Ранее в интервью «Газете.Ru» отказ Мосизбиркома регистрировать Яшина прокомментировал зарегистрированный кандидат Михаил Конев.

«Яшин является главой муниципального округа Красносельский, и, к несчастью, во время избирательной кампании использовал свой административный ресурс и служебное положение для агитации.

На сайте округа, который оплачивается из бюджета Москвы и района, и на нем запрещена реклама и агитация, он [Яшин] размещал свои предвыборные ролики, что является прямым и грубейшим нарушением избирательного кодекса столицы. Я со своей командой это нарушение обнаружил и в установленном порядке подал жалобу в избирком. Комиссия все правильно поняла и приняла единственно верное решение – отстранить кандидата Яшина от выборов», - пояснил Конев.