Кандидат в МГД Касамара дала оценку недавним митингам в Москве

Кандидат в депутаты Мосгордумы Валерия Касамара рассказала о своем отношении к недавним митингам в столице.

По ее словам, власть жестко придерживается своей позиции, оппозиция пытается прогнуть власть, выставляя свои требования (31-ю статью Конституции).

«Для того, чтобы смягчить эту ситуацию, должны появиться альтернативные площадки для диалога, — заявила она в ходе пресс-конференции. — Во время любой акции — санкционированной, несакнционированной — можно спустить пар, выпустить ту энергию, которая накипела, но нельзя добиться конструктива».

По мнению кандидата, необходимо создать площадки, на которых будет вестись конструктивный диалог: «Диалог начнется тогда, когда мы без галстука начнем говорить».

«Я открыто могу сказать, что я не поддерживаю проведение несанкционированных митингов», - подчеркнула Касамара, пояснив, что в результате страдают неповинные люди.

При этом кандидат отметила, что считает применение чрезмерной силы по отношению к гражданам не оправдано.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Эксперты называют их конкурентными. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца.

Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам, в подписных листах многих из них были обнаружены «мертвые души» и просто несуществующие паспортные данные.