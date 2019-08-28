Представители Крыма оценили условие США для возвращения России в G7

Представители Крыма назвали свидетельством разбалансированности внешней политики США призыв специального представителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера к России уйти из Крыма для возвращения в «Большую семерку». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера Государственного совета Республики Крым Ефима Фикса.

По словам политика, американские чиновники высказывают собственную точку зрения, а не мнение президента США. При этом он отметил, что Волкер и другие представители «Белого дома» лишь на словах демонстрируют приверженность демократии, в действительности же пытаются навязать другим государствам свою точку зрения.

«Поэтому пусть Волкер займется своими делами. А страны, входящие в G7, сами разберутся, что нужно делать», — заявил Фикс

Вице-спикер также отметил, что спецпредставителю США по Украине следует больше внимания обратить на обеспечение мира в Донбассе.

Ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что для возвращения в G8 России нужно уйти из Крыма