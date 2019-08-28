Коломойский назвал условие, при котором Зеленский останется на второй срок
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Олигарх Игорь Коломойский назвал причины по которым Владимира Зеленского могут не избрать на второй срок. Об этом сообщают украинские СМИ.
По словам Коломойского, показатель эффективности Зеленского (KPI) нужно оценивать тем, сколько граждан вернется на Украину из-за границы.
Согласно результатам анализа, сейчас в стране проживает 35 миллионов человек, отметил бизнесмен.
«Если будет 38 миллионов, значит нужно Зеленского избирать на второй срок. А если будет 35, то ауфвидерзейн (до свидания. – «Газета.Ru»), — заключил он.
Ранее сообщалось, что Коломойский опроверг информацию о своем влиянии на президента Украины Владимира Зеленского.