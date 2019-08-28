Партия Зеленского намерена провести реформу Генпрокуратуры

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена осуществить реформу Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, в рамках реформы ведомство будет называться Офисом генпрокурора.

Также партия Зеленского планирует переименовать региональные отделы прокуратуры в офисы региональных прокуроров.

Кроме того, местные офисы ведомства представители «Слуги народа» намерены превратить в окружные прокуратуры.