Партия Зеленского намерена провести реформу Генпрокуратуры

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Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий... Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
Советник президента Украины Владимира Зеленского, глава партии «Слуга народа» Дмитрий...
РИА «Новости»

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена осуществить реформу Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

Как стало известно, в рамках реформы ведомство будет называться Офисом генпрокурора.

Также партия Зеленского планирует переименовать региональные отделы прокуратуры в офисы региональных прокуроров.

Кроме того, местные офисы ведомства представители «Слуги народа» намерены превратить в окружные прокуратуры.