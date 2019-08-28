Президент Бразилии огласил условие, при котором примет помощь G7 в тушении пожаров в Амазонии

Президент Бразилии Жаир Болсонаро объяснил, в каком случае примет помощь стран «большой семерки» с пожарами в тропических лесах Амазонии. Об этом передает BBC.

Болсонаро заявляет, что примет помощь со стороны стран-участниц G7, если президент Франции Эммануэль Макрон извинится за то, что оскорбил его.

Президент Бразилии отмечает, что французский лидер должен взять свои обвинения во лжи, касающиеся борьбы с изменением климата, обратно.