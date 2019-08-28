Климкин оценил позицию «большой семерки» по возвращению России в G8

close
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
РИА «Новости»

Глава МИД Украины Павел Климкин оценил позицию «большой семерки» на саммите G7 во Франции по вопросу, касающегося возвращения России в формат G8. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, у лидеров стран G7 отсутствует солидарность в данном вопросе.

«Это печально», — отметил Климкин.

Украинский дипломат также призвал мировое сообщество придерживаться единства в действиях по предотвращению мегаугрозы России в адрес Украины и стран «большой семерки».

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали возбудить уголовное дело в отношении Климкина.