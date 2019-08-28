Климкин оценил позицию «большой семерки» по возвращению России в G8

Глава МИД Украины Павел Климкин оценил позицию «большой семерки» на саммите G7 во Франции по вопросу, касающегося возвращения России в формат G8. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, у лидеров стран G7 отсутствует солидарность в данном вопросе.

«Это печально», — отметил Климкин.

Украинский дипломат также призвал мировое сообщество придерживаться единства в действиях по предотвращению мегаугрозы России в адрес Украины и стран «большой семерки».

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины обязали возбудить уголовное дело в отношении Климкина.