Представитель Госдепа назвал цели отмененной поездки сенаторов США в Россию

Представитель Госдеп США рассказал про цели американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи, Об этом передает ТАСС.

Как объяснили в американском ведомстве, сенаторы были намерены во время посещения России обсудить вопросы отношений между странами.

В Госдепе также сообщают, что Джонсон и Мерфи планировали в ходе визита оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия России и США, в том числе по поводу санкций.

Ранее Мерфи Джонсон пожаловались на то, что Россия отказала им во въездной визе.