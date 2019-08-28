Представитель Госдепа назвал цели отмененной поездки сенаторов США в Россию
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Представитель Госдеп США рассказал про цели американских сенаторов Рона Джонсона и Криса Мерфи, Об этом передает ТАСС.
Как объяснили в американском ведомстве, сенаторы были намерены во время посещения России обсудить вопросы отношений между странами.
В Госдепе также сообщают, что Джонсон и Мерфи планировали в ходе визита оценить перспективы для более конструктивного взаимодействия России и США, в том числе по поводу санкций.
Ранее Мерфи Джонсон пожаловались на то, что Россия отказала им во въездной визе.