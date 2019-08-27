В Госдуме оценили намерение Макрона закончить «санкционную засаду»

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев дал комментарий после слов президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нужно активизировать дипломатическую работу на российском направлении. Об этом сообщает RT.

По словам депутата, лидер Франции может поспособствовать тому, что направленная на Россию санкционная машина будет двигаться в другую сторону.

«Делая подобные заявления, Макрон выводит Запад и Европу из санкционной засады и может стать самым смелым руководителем стран старой Европы», — заявил Шхагошев.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без построения новых отношений с Россией невозможно построить новую архитектуру безопасности в Европе.