Зеленский вручил орден евродепутату, сжегшую платье в цветах георгиевской ленты

В День Независимости Украины, 24 августа, украинский президент Владимир Зеленский удостоил орденом княгини Ольги I степени депутата Европарламента от Латвии Сандру Калниете, сжегшую платье в цветах георгиевского флага для фотосессии. Об этом информирует Sputnik Латвия.

Калниете после награждения выразила слова благодарности и отметила, что осталась тронута и польщена выказанным Украиной признанием.

Помимо этого, она заявила, что продолжит активно работать в направлении дальнейшего укрепления связи Европы и Украины.

Отмечается, что в праздничный день Зеленский удостоил орденами еще 23 иностранных политика и дипломата.

Ранее стало известно, что Калниете сожгла платье в цветах георгиевской ленты ко Дню Победы.