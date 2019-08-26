Макрон отреагировал на насмешки президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова президента Бразилии Жаира Болсонару, который посмеялся над внешностью его жены Брижит Макрон. Об этом сообщает BFM TV.

Ранее глава Бразилии прокомментировал пост одного из пользователей в соцсети с двумя фотографиями. На одной изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой - Макрон с 66-летней супругой Брижит.

«Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару», — подписал пост пользователь.

«Не унижай человека. Лол», — написал под снимком глава Бразилии.

Комментируя эту ситуацию, французский лидер заявил, что Болсанару должно быть стыдно за свои высказывания.

«Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет», — подчеркнул Макрон

Ранее сообщалось, что Макрон подарил лидерам G7 часы из океанского мусора.